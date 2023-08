Sömmerda - Eine 100-Jährige ist bei einem Auffahrunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Montagnachmittag von einem Krankentransporter befördert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach sah der Fahrer des Transporters in der Gemeinde Günstedt zu spät, dass ein Autofahrer vor ihm abbiegen wollte und fuhr auf das Auto auf. Die Seniorin saß in einem Rollstuhl im Transporter und fiel um. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin sagte.