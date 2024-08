Bei einer Kontrolle auf der Autobahn in der Nähe der niederländischen Grenze ist ein Drogenkurier aufgeflogen. Das hat nun Konsequenzen für ihn.

Bad Bentheim - Heroin im Wert von etwa 4,1 Millionen Euro hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Nähe der niederländischen Grenze sichergestellt. Auf der Autobahn 30 nahe Bad Bentheim überprüften Mitglieder des grenzüberschreitenden Polizeiteams ein Auto, das gerade aus Holland eingereist war, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Der 25 Jahre alte Fahrer und mutmaßliche Drogenkurier wurde in Untersuchungshaft genommen.

Insgesamt fanden die deutschen und niederländischen Polizisten und Bundespolizisten rund 100 Kilogramm Heroin in dem Auto. Das Rauschgift war in Taschen auf der Rückbank und im Kofferraum verstaut. Neben dem Heroingemisch habe der Mann auch knapp 100 Kilogramm Streckmittel transportiert. Die Drogen wurden beschlagnahmt.