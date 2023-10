Erfurt - 900 Athleten und Unified-Partner werden an den insgesamt zehn Wintersportwettbewerben der nationalen Special Olympics in Thüringen 2024 an den Start gehen. Nach der Eröffnungsfeier in Oberhof werden vom 29. Januar bis zum 2. Februar die Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung um Medaillen kämpfen und „wieder ein Zeichen für Inklusion durch die Kraft des Sports setzen“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.

An den fünf Tagen werden Erfurt, Oberhof und Weimar Gastgeber für die Sportler sowie für die rund 500 Betreuer sein. In Oberhof finden Ski Alpin, Ski Langlauf, Schneeschuhlauf, Snowboard, Floorball und Tanzen statt, in Erfurt werden die Wettbewerbe in Eiskunstlauf, Short Track und Stocksport ausgetragen, in Weimar werden die Kletterwettbewerbe durchgeführt. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Rund 500 Freiwillige tragen zum Gelingen der Wettbewerbe bei. Abseits der Wettkämpfe sind ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie das Schul- und Fanprojekt „Special Olympics für ALLE“ und das Gesundheitsprogramm Healthy Athletes geplant. Dabei können sich die Athleten über das Zahn- und Mundgesundheitsprogramm, das Physiotherapieprogramm, Funfitness und die Disziplin „Health Promotion - Gesunde Lebensweise“ informieren und auch untersuchen lassen. Ebenso nicht fehlen darf die bei den Sportlern überaus beliebte Athletendisko sowie eine Abschlussfeier, die ebenfalls in Oberhof stattfinden wird.