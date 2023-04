Berlin - Mit Stipendien für Medizinstudenten will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin auch in diesem Jahr einem Hausärztemangel begegnen. Angehende Mediziner, die das sechste Semester abgeschlossen haben und in Berlin oder Brandenburg studieren, können sich bis zum 30. Juni um ein monatliches Stipendium von 1000 Euro bewerben, teilte die KV Berlin am Dienstag mit. Fünf Stipendien werden vergeben.

Sie werden demnach drei Jahre lang gezahlt. Die Stipendiaten müssen sich im Gegenzug verpflichten, nach ihrer Weiterbildung in der Allgemeinmedizin in einem von der KV Berlin ausgewiesenen Fördergebiet für mindestens drei Jahre vertragsärztlich tätig zu sein. Auch in Berlin werde ärztlicher Nachwuchs mittlerweile dringend gesucht, hieß es.

Laut KV war die Initiative zu Beginn des Sommersemesters 2022 mit einer monatlichen Stipendienhöhe von 500 Euro gestartet, die nun auf monatlich 1000 Euro erhöht wurde. Das Förderprogramm wird von der KV Berlin und den regionalen Krankenkassen finanziert.