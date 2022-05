103-jährige Schwedin stellt mit Fallschirmsprung Weltrekord auf

Alter Schwede! Beziehungsweise alte Schwedin: Eine 103-Jährige hat mit einem Fallschirmsprung in Schweden einen Weltrekord aufgestellt.

Stockholm/dpa - Als bislang älteste Frau der Erde absolvierte die Schwedin Rut Larsson am Sonntagnachmittag nahe Motala etwa 200 Kilometer südwestlich von Stockholm einen Tandemsprung. Wie ein Video des schwedischen Rundfunksenders SVT zeigte, segelte sie bei strahlend blauem Himmel seicht zu Boden, wo sie von Helfern und auch von ihrem Rollator in Empfang genommen wurde. "Das war wunderbar schön dort oben", sagte sie im Anschluss. Um das Offizielle kümmerte sich eine Vertreterin des Guinness-Buchs der Rekorde.

Am Fallschirmspringen fasziniere sie, langsam vom Himmel hinabzusinken, sagte die ältere Dame aus der Stadt Mjölby der Nachrichtenagentur TT. Auch wenn sie nicht mehr so gut sehen könne, fühle es sich sehr gut an. Dem SVT hatte sie vor dem Abflug gesagt, Sorgen mache sie sich nicht. "Runter komme ich immer", sagte sie.

Bereits im Jahr 2019 hatte Larsson zum ersten Mal einen Tandemsprung absolviert, der jetzige an der Seite des Fallschirmspringers Joackim Johansson ist somit der zweite ihres langen Lebens gewesen. Rekordhalterin war zuletzt die US-Amerikanerin Kathryn Hodges, die im August 2019 in der Nähe von Seattle im Alter von 103 Jahren und 129 Tagen aus einem Kleinflugzeug gesprungen war.