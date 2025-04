105 Jahre alt, Hüfte gebrochen – und er wird erfolgreich operiert. Nur wenige Tage später steht der Mann in Magdeburg wieder auf den Beinen und macht seine ersten Schritte mit dem Rollator.

105-Jähriger in Magdeburg erfolgreich an der Hüfte operiert

Der Mann war mit starken Schmerzen in der rechten Hüfte in die Notaufnahme gebracht worden. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach einem Sturz in seiner Wohnung ist ein 105 Jahre alter Mann erfolgreich an der Hüfte operiert worden. Das hohe Alter des Patienten stellte eine besondere Herausforderung dar, wie die Universitätsmedizin Magdeburg mitteilte. Das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten mit Frakturen im Bereich des hüftgelenksnahen Oberschenkels liege bei 85 Jahren.

Der Mann war mit starken Schmerzen in der rechten Hüfte in die Notaufnahme gebracht worden. Eine Röntgenaufnahme ergab einen Bruch des Schenkelhalses. Daraufhin entschieden die Ärzte, eine Duokopfprothese zu implantieren – also eine Teilprothese, die häufiger bei älteren Patientinnen und Patienten angewendet wird.

Die Operation des 105-Jährigen an der Unfallchirurgie verlief nach Klinikangaben ohne Komplikationen – und dank der „sehr guten gesundheitlichen Verfassung“ des Patienten konnte er frühzeitig mobilisiert und in die Rehabilitation entlassen werden, hieß es weiter. Innerhalb weniger Tage konnte der Mann bereits die ersten Schritte mit einem Rollator machen.