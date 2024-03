Erfurt - Rund 109 Milliarden Euro hat Thüringens Landeshauptkasse im vergangenen Jahr an Ein- und Auszahlungen bewegt. Dafür veranlassten die Mitarbeiter rechnerisch 22.400 Buchungen pro Arbeitstag, wie das Thüringer Finanzministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Der Haushaltsplan 2023 sei nun vollzogen, das Haushaltsjahr vorläufig beendet. „Ein Haushaltsplan ist nicht nur das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm, sondern auch der faktische Ausgangspunkt für den Vollzug der geplanten Einnahmen und Ausgaben und die Abrechnung bis hin zum Entlastungsverfahren“, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Die Landeshauptkasse verwaltet die Konten des Freistaats und organisiert den Zahlungsverkehr mit den Banken.