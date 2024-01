Ein Tennisspieler in Aktion.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Kommunen und Sportvereine erhalten im diesem Jahr vom Land 11,6 Millionen Euro für Bau- und Sanierungsarbeiten an Sportstätten. 20 kommunale Sportstättenbauprojekte sowie 102 Maßnahmen von Sportvereinen würden unterstützt, teilte das Ministerium für Inneres und Sport am Freitag in Magdeburg mit. Alle ordnungsgemäß beantragten Maßnahmen hätten berücksichtigt werden können. Dazu gehörten etwa die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED-Technik, die Sanierung von Vereinsheimen und der Neubau von Sportkomplexen.