Aschersleben - An der Fachhochschule Polizei in Aschersleben haben 118 Frauen und Männer ein Studium oder eine Ausbildung begonnen. Sie werden Polizeimeister oder Polizeikommissare. Innen-Staatssekretär Klaus Zimmermann ernannte die 32 Frauen und 86 Männer am Freitag als Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter, wie das Innenministerium mitteilte. An der Fachhochschule sollen in diesem Jahr mindestens 550 neue Anwärter eingestellt werden. Es gibt zwei Einstellungstermine pro Jahr. Am Vortag hatten 109 Absolventen ihre Zeugnisse erhalten.

Das Innenministerium berichtete von steigenden Bewerberzahlen: 2023 hätten sich 2625 junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule Polizei des Landes Sachsen-Anhalt beworben. 2022 habe es insgesamt 2511 und 2021 2366 Bewerbungen gegeben.