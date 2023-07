Eisenach - Hilfe für Pflegebedürftige, Unterstützung für Geflüchtete, Notfallseelsorge: Für ihr ehrenamtliches soziales Engagement werden am Freitag (13.00 Uhr) 12 Frauen und Männer mit der „Thüringer Rose“ geehrt. Die Ausgezeichneten kommen unter anderem aus dem Ilm-Kreis, dem Altenburger Land, dem Wartburgkreis und der Stadt Jena. Die Auszeichnung erinnert an die Heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231), die sich um arme und kranke Menschen gekümmert hatte und wegen ihrer Barmherzigkeit heiliggesprochen wurde. Der Sage nach soll sich Brot in ihrem Korb, das sie Armen geben wollte, bei einer Kontrolle zu ihrem Schutz in Rosen verwandelt haben.

Ihre Wirkungsstätte war die Wartburg, auf der Sozialministerin Heike Werner (Linke) die nicht dotierte Auszeichnung übergeben wird. Im Vorfeld bezeichnete Werner das ehrenamtliche Engagement als Grundpfeiler der Gesellschaft. „Die vielen Menschen, die sich in Thüringen freiwillig und mit großem Einsatz für das Gemeinwohl einsetzen, tragen maßgeblich zur Stärkung des Zusammenhalts und zur Verbesserung der Lebensqualität bei“, äußerte sie laut Mitteilung.