Bad Nenndorf - Ein 12-Jähriger hat am Sonntagabend auf einer Landstraße in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) ein Auto gelenkt - der Vater des Jungen und zwei weitere Menschen saßen mit im Wagen. Einer Streifenwagenbesatzung war ein Auto aufgefallen, das auffällig weit links fuhr, wie es in einer Mitteilung der Polizei am Montag hieß. Als die Beamten den Wagen anhielten, versuchten sie noch zu vertuschen, dass der Junge gefahren war. Entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet worden.