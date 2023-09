Uelzen - Ein 12 Jahre alter Junge ist bei einem Unfall auf der B493 nahe Tatern (Landkreis Uelzen) gestorben. Das Auto des 45 Jahre alten Fahrers, in dem der Junge saß, sei am frühen Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Neben ihm und dem 12-Jährigen saß noch eine 43-Jährige im Wagen, sie wurde leicht verletzt.