Bremen - Die Fußball-Fans des SV Werder Bremen haben zum 125. Geburtstag ihres Vereins eine riesige Choreografie vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim präsentiert. Am Samstag hielten die Zuschauer im Weserstadion vor dem Anpfiff zahlreiche Banner. Ein Banner zeigte die größten Erfolge in der Werder-Geschichte. Die Zuschauer zogen - mit Ausnahme des Gästeblocks - grüne und weiße Plastik-Ponchos an. Die Choreografie war nach Angaben des Vereins die größte in seiner Geschichte gewesen sein.

Werder Bremen war am 4. Februar 1899 gegründet worden. Rund um das Heimspiel gegen die Heidenheimer feiert der Club den Geburtstag nach. Neben zahlreichen Aktionen und der Choreografie vor dem Spiel sind auch viele Werder-Legenden wie Ailton, Claudio Pizarro und Max Lorenz zu Gast. Für den Abend war eine Geburtstagsparty mit rund 900 geladenen Gästen geplant.