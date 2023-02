Erfurt - Thüringens Kommunen nutzen finanzielle Zuschüsse vom Land, um ihre Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzustellen. Seit 2018 seien mehr als 2,8 Millionen Euro für Projekte in insgesamt 126 Städten und Gemeinden geflossen, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Allein im vergangenen Jahr seien fast eine Million Euro vor allem für große kommunale Projekte zur Verfügung gestellt worden, darunter in der Landeshauptstadt Erfurt.

Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) rechnet angesichts der Situation auf dem Strommarkt mit einer hohen Nachfrage nach der finanziellen Unterstützung auch in diesem Jahr. Kommunen, die das Förderprogramm Klima Invest für den Ersatz alter Straßenlaternen oder -leuchten nutzten, hätten einen dreifachen Nutzen, sagte der Minister. „Sie sparen Energie und damit Kosten und schützen gleichzeitig Klima und Insekten.“ Das Licht alter Straßenlaternen lockt in der Nacht Insekten an, die beim Schwirren um das Licht sterben.