13,6 Millionen Euro für emissionsfreie Busse in Leipzig

Leipzig - Leipzig will 40 neue E-Busse anschaffen. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) überreichte einen Förderbescheid in Höhe von 13,6 Millionen Euro an die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). „Damit helfen wir nicht nur bei der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sondern tragen auch wesentlich zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele bei“, sagte der SPD-Politiker. Die neuen Busse sollen ab 2026 eingesetzt werden.