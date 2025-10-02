Ein Mädchen überquert auf einem E-Scooter eine Bedarfsampel – nach ersten Ermittlungen noch bevor die Ampel für die Autos Rotlicht anzeigt. Das hat fatale Folgen.

Mit schweren Verletzungen ist eine 13-Jährige ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie mit ihrem E-Scooter von einem Fahrschulauto angefahren wurde. (Symbolbild)

Buxtehude - Eine 13-Jährige auf einem E-Scooter ist im Landkreis Stade von einem Fahrschulauto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen überquerte an einer Bedarfsampel in Buxtehude eine Straße, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die 13-Jährige mit dem E-Scooter über die Straße, noch bevor die Ampel für den Autoverkehr Rotlicht zeigte.

Zur gleichen Zeit fuhren eine 18 Jahre alte Fahrschülerin und ihre 43 Jahre alte Fahrlehrerin mit ihrem Auto auf die Ampel zu. Die 13-Jährige wurde von dem Fahrschulauto erfasst und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie kam ins Krankenhaus. Am E-Scooter entstand Totalschaden, auch das Fahrzeug der Fahrschule war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 7.800 Euro. Die Ermittlungen dauern an.