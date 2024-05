Kamenz - Ein junges Mädchen ist in der Nacht zum Montag auf einem Parkplatz in Kamenz mit einem Auto in einen Altpapiercontainer gekracht. Die 13-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach gehört das Auto einer 21 Jahre alten Familienangehörigen. Diese soll dem Kind das Fahren des Autos erlaubt haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 4500 Euro.