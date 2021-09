13-Jähriger an Schule mit Waffe bedroht: Lehrer verletzt

Fellbach - An einer Schule in Fellbach bei Stuttgart sollen zwei Jugendliche einen 13-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und einen Lehrer leicht verletzt haben. Die bislang unbekannten Täter hätten offenbar am Dienstag gezielt den Schüler auf dem Schulgelände aufgesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 13-Jährige sei von den beiden danach mit der Waffe eingeschüchtert worden. Einer der beiden Jugendlichen habe versucht, den Jungen mit der Faust zu schlagen. Er traf den Angaben zufolge jedoch einen Lehrer, der dem Schüler helfen wollte. Danach flüchteten die Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.