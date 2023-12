Hannover - Ein 13 Jahre alter mutmaßlicher Autodieb ist in Hannover in mehrere geparkte Wagen gefahren. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ermittlungen führten die Beamten zu einem 16 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen die beiden Jungs aus Hannover in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Autohandel in Hannover-Linden ein. Dort sollen sie einen Container mit Autoschlüsseln geöffnet und drei Fahrzeuge vom Hof gestohlen haben. Später in der Nacht verursachte der 13-Jährige laut Polizei den Unfall. Danach stellte sich heraus, dass der Wagen zuvor gestohlen worden war.

Zwei der geklauten Autos wurden mittlerweile gefunden. Vom dritten Wagen fehlte zunächst jede Spur. Der festgenommene 16-Jährige war nach dem Bericht schon zuvor bei der Polizei in Erscheinung getreten. Der 13-Jährige wurde nach einer Behandlung im Krankenhaus in die Obhut seines Vormundes übergeben.