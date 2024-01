Ellrich - Ein 13-jähriger Junge ist auf einem Sportplatz in Ellrich (Landkreis Nordhausen) von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, riss sich der Hund am Samstagmittag von seinem Besitzer unvermittelt los und lief auf einen Sportplatz, auf dem mehrere Kinder und Jugendliche spielten. Der 13-Jährige wurde dann von dem Hund angegriffen und mehrfach in Beine, Arme und Körper gebissen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 66-jährigen Hundehalter wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zur Rasse des Hundes machte die Polizei zunächst nicht.