Berlin - Ein Jugendlicher ist von einem 38-Jährigen rassistisch beleidigt und anschließend geschubst worden. Beim Eintreffen der Beamten am Sonntagnachmittag in Berlin-Köpenick gab der 38-Jährige an, der 13-Jährige habe zuvor den Sohn seines Freundes per WhatsApp bedroht und beleidigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 13-Jährige wurde zu seinen Eltern gebracht. Der 38-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.