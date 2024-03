13 Verletzte bei Unfall von Linienbus in Dresden

Dresden - Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto in Dresden sind laut Angaben der Polizei 13 Menschen leicht verletzt worden. Die 52-jährige Fahrerin des Pkw wollte am Sonntag die Straße überqueren, auf der der Bus fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 36-jährige Busfahrer bremste demnach stark, konnte die Kollision aber nicht verhindern. 13 Fahrgäste stürzten.

Zunächst hatte die Feuerwehr von zehn Verletzten berichtet. Vier der Verletzten - zwei Frauen im Alter von 73 und 87 Jahren sowie eine 47 Jahre alte Mutter und ihr 13-jähriger Sohn - wurden demnach zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Sechs weitere Verletzte wurden vor Ort von den Einsatzkräften betreut.