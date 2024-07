Esterwegen - Aus noch ungeklärter Ursache sind rund 130 Strohballen in Esterwegen (Landkreis Emsland) in Brand geraten. Die Ballen lagen am Samstagabend am Feldrand, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt.