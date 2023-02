137 Polizisten nehmen Dienst in Sachsen-Anhalt auf

Magdeburg/Aschersleben - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Dienstag 137 Absolventinnen und Absolventen nach dem Vorbereitungsdienst an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ihre Zeugnisse überreicht. Die 54 Frauen und 833 Männer werden nun ihren Dienst als Polizeimeister oder Polizeikommissar beginnen.

Ab heute hieße es, Erlerntes richtig und sicher anzuwenden, erklärte Zieschang. Die Personaldecke der Landespolizei soll in den kommenden Jahren weiter verstärkt werden. Die Talsohle wurde Anfang 2019 durchschritten, damals gab es knapp 5800 Vollzugsbeamte im Land. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP hat sich darauf verständigt, die Zahl der Vollzugsbeamten bis zum Jahr 2026 auf 7000 aufstocken zu wollen.

Nach Angaben des Ministeriums wurden 2022 in Sachsen-Anhalt rund 460 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter eingestellt. Damit sei das Ziel übertroffen worden, im Jahr 2022 mindestens 440 Nachwuchskräfte einzustellen.