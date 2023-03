Berlin - 14 Handballer der Füchse Berlin befinden sich in den nächsten Tagen im Einsatz für ihre Nationalteams. Dabei treffen die Rückraumspieler Paul Drux sowie Jacob Holm und Mathias Gidsel im EHF Euro Cup beim Duell zwischen Deutschland und Dänemark gleich zweimal aufeinander, wie der Verein am Montag mitteilte. Am Donnerstag ist Weltmeister Dänemark mit Holm und Gidsel Gastgeber in Aalborg (20.45 Uhr/ZDF Livestream), am Sonntag treffen beide Mannschaften in Hamburg aufeinander (14.15 Uhr/ZDF). Ebenfalls im Euro Cup spielt Kreisläufer Max Darj mit Schweden gegen Spanien.

In der Qualifikation zur Euro 2024 sind vier Füchse-Profis in jeweils Hin- und Rückspiel gefordert. Rechtsaußen Robert Weber trifft mit Österreich auf die Ukraine, Linksaußen Milos Vujovic mit Montenegro auf Slowenien. Torhüter Dejan Milosavljev und Kreisläufer Mijajlo Marsenic spielen mit Serbien gegen Norwegen. Ins russische Trainingslager reist Torwart Wiktor Kirejew nach Moskau und Minsk. Zum Lehrgang der deutschen U21-Nationalmannschaft wurden Max Beneke, Tim Freihöfer, Nils Lichtlein, Lasse Ludwig und Moritz Sauter berufen.