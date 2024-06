Berlin - Eine 14 Jahre alte Fahrradfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Transporter im Berliner Ortsteil Schöneberg reanimiert worden. Das Mädchen sei gegen 10.30 Uhr am Dienstag in der Wilhelm-Kabus-Straße über einen Fußgängerweg gefahren und von einem Transporter erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach bog das Mädchen vom Gehweg nach rechts auf den Fußgängerüberweg ab und wurde dort von dem Transporter erfasst, der die Straße in dieselbe Richtung befuhr. Der 36 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb laut Polizei unverletzt. Das Mädchen sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.