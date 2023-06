Erfurt - Ein Mann hat in Erfurt eine 14-Jährige aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch bedroht und beleidigt. Der 53-Jährige zeigte am Montagabend auch den Hitlergruß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach schrie der Mann sie auf einem Platz unvermittelt an. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen wurde der Mann festgenommen. Ein für politische Kriminalität zuständiges Fachkommissariat bei der Kriminalpolizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte ein Polizeisprecher.