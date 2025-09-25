Eine junge Fußgängerin geht bei Grün über eine Kreuzung. Eine Autofahrerin fährt bei Rotlicht auf die Kreuzung. Das hat fatale Folgen.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist eine 14-Jährige nach einem Unfall ins Krankenhaus geflogen worden. (Symbolbild)

Stadland - Eine 14-Jährige ist im Landkreis Wesermarsch von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Fußgängerin überquerte am Mittwoch bei Grün eine Ampel, wie die Polizei mitteilte. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin fuhr trotz Rot zeigender Ampel auf die Kreuzung und erfasste die 14-Jährige. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die Fahrerin laut Polizei durch die tief stehende Sonne geblendet gewesen sein.

Die Jugendliche erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und war laut Polizei nicht ansprechbar. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.