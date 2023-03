Berlin - Eine 14-jährige Jugendliche ist in Berlin von zwei betrunkenen Frauen rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Das aus Syrien stammende Mädchen stand am Mittwochnachmittag zusammen mit Mitschülern auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernheide in Charlottenburg, als die Gruppe von einer 38-jährigen Frau angepöbelt wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau soll die Schüler aufgefordert haben, leiser zu sein und mehr Respekt zu zeigen. Dann soll die Frau die 14-Jährige wegen ihrer Herkunft beschimpft haben und dazu gesagt haben: „Geh zurück in dein Land.“ Das Mädchen trug eine Kette mit dem Umriss des Staates Syrien um den Hals, worauf sich die pöbelnde Frau bezog.

Eine zweite, 34-jährige Frau soll dann das Mädchen geschubst und sie mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Ein Mann griff ein und wurde ebenfalls beleidigt. Als alarmierte Polizisten eintrafen, pöbelten die Frauen weiter und leisteten Widerstand. Eine Alkoholmessung ergab bei der 38-jährigen Frau 2,6 Promille, ihre Begleiterin kam auf 1,0 Promille. Die Polizei stellte die Personalien der Frauen fest.