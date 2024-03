Etelsen - Durch einen Stromschlag ist ein 14-Jähriger am Dienstagabend an einem Bahnhof im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, fasste der Jugendliche an einem Fußgängerweg zu einem Gleis am Bahnhof in der Ortschaft Etelsen ein Metallgeländer und die Metallstange einer Laterne an. Dabei erlitt er einen Stromschlag. Da seine Hand krampfe, konnte er sie nicht selbstständig lösen. „Ein Freund riss ihn los“, berichtete die Polizeisprecherin. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus. „Wir gehen davon aus, dass er schwer verletzt ist“, sagte sie. Genaueres zum Zustand des Jungen sei nicht bekannt.

Auf dem Geländer und der Laternenstange hätte kein Strom sein dürfen. „Die Feuerwehr hat Spannungsmessungen durchgeführt“, sagte sie. „Drei Laternen standen unter Spannung“, berichtete die Polizeisprecherin. „Wir haben die Ermittlungen aufgenommen.“ Nach dem Vorfall wurde die Hauptsicherung, die für die Straßenbeleuchtung an der Unfallstelle zuständig ist, vorübergehend ausgeschaltet. Der Bahnverkehr wurde auf ein anderes Gleis umgeleitet und das betroffene Gleis vorübergehend gesperrt.

Die Ortschaft Etelsen liegt im Flecken Langwedel im Landkreis Verden.