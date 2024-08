Der Autoschlüssel ist weg, genauso wie der jugendliche Neffe - ein Mann ruft die Polizei. Was ist passiert?

Gardelegen - Ein 14-Jähriger hat nachts bei Gardelegen eine Spritztour mit dem Auto seines Onkels unternommen. Der besorgte Mann aus Kassieck, einem Ortsteil von Gardelegen, meldete sich am Sonntag kurz nach 4.00 Uhr über den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Er vermisste seinen Neffen und den Autoschlüssel. Die Beamten suchten ohne Erfolg. Laut Polizei kam der 14-Jährige nach etwa ein bis eineinhalb Stunden eigenständig mit dem Auto zurück. Er gab an, nach Jävenitz gefahren zu sein, was rund sieben Kilometer entfernt ist. Ein Unfall oder ein Schaden sind der Polizei nicht bekannt. Ein Strafverfahren wurde dennoch eingeleitet.