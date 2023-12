Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Geratal - Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Gräfenroda (Ilm-Kreis) frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Junge kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls klären.