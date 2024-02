Hamburg - Bei einem Streit zweier Jugendgruppen ist vor drei Wochen auf dem Hamburger Jungfernstieg ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt, dessen Wohnung im niedersächsischen Buxtehude durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt. Er werde nach derzeitigem Ermittlungsstand verdächtigt, sich an der Tat beteiligt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Da im Zuge der Ermittlungen bekannt wurde, dass die Tätergruppierung ihr Opfer auch erfolglos zur Herausgabe seiner mitgeführten Tasche aufgefordert hatte, wird nunmehr wegen eines versuchten Raubdelikts ermittelt.“ Haftgründe für den 18-Jährigen lägen nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen nach der Tat waren zwei Gruppen aus zunächst ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Im weiteren Verlauf schlugen und traten mehrere Jugendliche auf einen am Boden liegenden 14-Jährigen ein. Erst als eine Passantin einschritt, flüchteten die Täter demnach. Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur und weitere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zu den noch nicht identifizierten Mittätern, dauerten an, hieß es am Mittwoch.