Ein 14-Jähriger und ein Zwölfjähriger geraten in Gesundbrunnen in einen Streit. Beide haben ein Messer bei sich. Der Ältere der beiden setzt es ein.

Berlin - Ein 14-Jähriger hat in Berlin-Gesundbrunnen bei einem Streit einem Zwölfjährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Junge wurde nach der Auseinandersetzung in der Wollankstraße am Sonntagabend zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Jungen zunächst geprügelt haben, bevor der 14-Jährige dem Zwölfjährigen den Stich zufügte. Der Zwölfjährige hatte ebenfalls ein Messer bei sich, das er nach dem Älteren warf. Der 14-Jährige wurde bei der Schlägerei verletzt. Er kam ebenfalls in eine Klinik, die er anschließend wieder verlassen konnte.