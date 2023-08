Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf dürfte am Landgericht Hannover am Montag (11.00 Uhr) das Urteil gegen den gleichaltrigen Angeklagten fallen. Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Möglicherweise gab es einen Mittäter: Es gebe „Hinweise darauf, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen oder beteiligt gewesen sein könnte“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, kürzlich. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach der Angeklagte im Prozess über einen möglichen weiteren Beteiligten. Die Ermittlungen laufen.

Im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Deutschen erhoben. Die beiden Jungen hatten sich zum Spielen getroffen, aber nur einer von ihnen kam nach Hause zurück. Sein Vater meldete ihn als vermisst, Hunderte Einsatzkräfte suchten in Wunstorf nahe Hannover nach dem zunächst vermissten Jungen. Während der Suche soll der angeklagte Achtklässler der Polizei gesagt haben, dass er seinen Spielkameraden getötet und versteckt habe. Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt.

Gegen den 14 Jahre alten Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, seitdem sitzt er in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.