Die Polizei erzielte einen Ermittlungserfolg in Sachen Jugendkriminalität in Aschersleben. (Symbolbild)

Aschersleben - Zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren, auf deren Konto mehrere Raubdiebstähle gehen sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen am 26. Februar in Aschersleben (Salzlandkreis) ein Auto geraubt haben und damit in weiblicher Begleitung umhergefahren sein, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

In Magdeburg sollen sie am Tag darauf einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Erst einen weiteren Tag danach entdeckte die Polizei das gestohlene Fahrzeug in Halle. Der Fahrer flüchtete, ließ den zweiten Beschuldigten aber zurück. Dieser wurde festgenommen. Wenig später konnte auch der zweite Tatverdächtige gestellt werden.

Die Beamten hatten zwischenzeitlich einen Bezug zu einer Tätergruppe aus Aschersleben hergestellt, zu der schon 2024 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden war. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, wurde durch einen engen Austausch mit den umliegenden Revieren noch bekannt, dass die Beschuldigten bereits eine Woche zuvor im Landkreis Mansfeld-Südharz an zwei Raubstraftaten beteiligt gewesen sein sollen.