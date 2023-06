Weimar - Musik, Kabarett, Theater: Etwa 15.600 Menschen haben in diesem Jahr die Veranstaltungen des Spiegelzelt-Festivals in Weimar besucht. Mit einer Auslastung von 77 Prozent sei das Festival zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, teilten die Veranstalter am Montag in Weimar mit. Allerdings habe die Auslastung um 13 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahres gelegen. Das Festival, das zu den wichtigsten für Kleinkunst in Thüringen gehört, war am Sonntag nach sechseinhalbwöchiger Dauer zu Ende gegangen.

Die diesjährige Besucherzahl liegt etwas über dem Niveau des Vorjahres, als etwa 15 300 Menschen kamen. Vor der Corona-Pandemie waren es bis zu 20.000 Menschen gewesen. Zwei Jahre war das Festival pandemiebedingt ausgefallen. In diesem Jahr habe es dank der Unterstützung durch das Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ wieder relativ risikoarm geplant und veranstaltet werden können, hieß es.

Das plüschige Spiegelzelt wird seit fast 20 Jahren im Frühsommer am Rande des Goetheparks an der Ilm aufgebaut. Im nächsten Jahr steht vom 2. Mai bis zum 16. Juni die 20. Auflage des Festivals an.