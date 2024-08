Ein Teenager stirbt nach der Einnahme von Betäubungsmitteln. Unklar ist, wie sie an die Drogen gelangte und mit wem sie konsumierte.

Frankenberg - Eine 15-Jährige ist nach dem Konsum von Drogen gestorben. Das Mädchen aus Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen wurde am Samstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. In der Nacht zum Sonntag sei sie gestorben. Den Ärzten zufolge hatte sie Cannabis und Amphetamine konsumiert.

Die Kriminalpolizei untersucht nun, ob eine Überdosis die Todesursache war und wie sie an die Drogen gelangte. Es sei zudem noch unklar, wo und mit wem sie die Drogen konsumierte. Laut eines Sprechers stehe unter anderem „die Abgaben von Betäubungsmittel an Minderjährige im Raum“. Demnach wurde die Polizei erst informiert, als das Mädchen bereits im Krankenhaus war. Mehrere Medien, darunter die Freie Presse, hatten zuvor darüber berichtet.