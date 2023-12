Erfurt - In Erfurt ist ein 15 Jahre altes Mädchen am Dienstagabend aus dem sechsten Stock eines Hauses gestürzt. Wie die Polizei Erfurt am Mittwoch mitteilte, ist die 15-Jährige durch den Sturz schwer verletzt worden. Zu den Hintergründen machte die Polizei noch keine Angaben.