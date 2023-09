Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Zella-Mehlis - Nach starkem Regen ist eine 15 Jahre alte Mopedfahrerin in Zella-Mehlis gestürzt und verletzt worden. Die Jugendliche habe auf der nassen Straße die Kontrolle über das Zweirad verloren, sei gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach dem Unfall von Samstag sei das Mädchen verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.