Remse - Bei einem Unfall ist ein 15-jähriger Mopedfahrer in Remse (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag links auf die Bundesstraße 175 abbiegen. Dabei prallte er mit seinem Wagen mit dem Moped zusammen, das gerade auf der Bundesstraße fuhr. Der 15-jährige Fahrer des Mopeds stürzte dadurch und zog sich so die schweren Verletzungen zu.