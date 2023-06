Hermsdorf/Erzgebirge - Ein 15-Jähriger soll in Hermsdorf/Erzgebirge von zwei Erwachsenen geschlagen und verletzt worden sein. Am Mittwochabend sei es zum Streit zwischen dem Jugendlichen und der 30-Jährigen sowie dem 34-Jährigen gekommen, teilte die Dresdner Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge kannten sich der 15-Jährige und die Beschuldigten. Der Jugendliche kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Genauere Hintergründe zu dem Vorfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Verhältnis zwischen den Beteiligten gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen.