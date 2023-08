Berlin - Ein 15-Jähriger hat sich mit einem Mietauto in Berlin ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert. Die Beamten waren in der Nacht zu Mittwoch an der Kreuzung Martin-Luther-Straße Ecke Hauptstraße auf den 15 Jahre alten Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin aufmerksam geworden, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Auf der BAB 100 versuchten die Polizisten, den Jugendlichen mit Anhaltesignalen und Lichthupe zu stoppen, dieser beschleunigte den Wagen jedoch unvermittelt. Im Kreuzungsbereich Kaubstraße Ecke Hohenzollerndamm gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Mietauto des 15-Jährigen zu stoppen.

Bei einem Fluchtversuch stieß der Jugendliche mehrfach mit seiner Fahrertür gegen die Beifahrertür des Zivilfahrzeugs der Polizei und beschädigte so beide Autos. Der 15-Jährige wurde wegen fehlender Ausweisdokumente in Polizeigewahrsam genommen und später an seine Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauerten an.