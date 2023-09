Erfurt - Ein 15-Jähriger hat mit einer Spielzeugwaffe einen Polizeieinsatz in Erfurt-Nord ausgelöst. Der Junge war am Samstag von Zeugen beobachtet worden, wie er auf einem Parkdeck mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach zog er sich zusätzlich eine Sturmhaube auf und zielte auf einzelne Passanten. Ein Großaufgebot von Polizisten stellte den 15-Jährigen. Die vermeintliche Waffe entpuppte sich als Spielzeugwaffe. Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.