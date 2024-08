Bei einem Überholmanöver in Dreitzsch kommt es zum Zusammenstoß. Ein 15-jähriger Mopedfahrer wird schwer verletzt. Wie kam es zu dem Unfall?

15-jähriger Mopedfahrer in Saale-Orla-Kreis schwer verletzt

Dreitzsch - Im Saale-Orla-Kreis ist ein 15-jähriger Mopedfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Jugendliche am Mittwochnachmittag in Dreitzsch nach links von der Straße abfahren. Zum gleichen Zeitpunkt setzte ein hinter ihm fahrender 28-jähriger Autofahrer jedoch zum Überholen an und stieß mit dem Mopedfahrer zusammen. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bitte Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.