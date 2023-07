Ilmenau - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad in Ilmenau ist ein 15-Jähriger auf die Windschutzscheibe des Wagens geprallt. Der Jugendliche sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Kollision mit dem Wagen des 74 Jahre alten Autofahrers sei es gekommen, als der Radfahrer am Mittwoch eine Straße überqueren wollte. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf 4000 Euro.