Lutherstadt Wittenberg - Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat unter Drogeneinfluss den Wagen seiner Mutter kaputt gefahren und wurde dabei verletzt. Der 15-Jährige war am frühen Samstagmorgen ohne Erlaubnis mit dem Auto in Wittenberg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Wegen seiner fehlenden Fahrpraxis kam er demnach mit dem Wagen von der Fahrbahn ab.Ein ebenfalls 15-jähriger Beifahrer habe noch erfolglos versucht, ins Lenkrad zu greifen, um das Auto in der Spur zu halten. Das Fahrzeug kippte jedoch schließlich links neben der Straße auf die Fahrerseite. Der jugendliche Fahrer wurde leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unversehrt.Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer unter Drogen stand und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein konnten die Polizisten ihm nicht abnehmen, da er in dem Alter noch keinen besaß. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.