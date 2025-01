Wer kommt in den Bundestag? Nicht nur die Erststimmen für die Direktkandidaten sind dafür wichtig, sondern auch die Landeslisten.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben 15 Parteien fristgerecht Landeslisten für die anstehende Bundestagswahl eingereicht. Neben den sechs im Landtag vertretenen Parteien zählen laut Landeswahlleiterin auch drei Parteien dazu, die bei der letzten Bundestagswahl 2021 noch nicht in Sachsen-Anhalt angetreten waren, darunter das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Am Freitag wird der Landeswahlausschuss über die Zulassung der Listen entscheiden. Zur vorherigen Bundestagswahl waren 19 Landeslisten zugelassen worden.