15 Verletzte nach nächtlichem Brand in Bar in Liberec

Liberec - Bei einem nächtlichen Brand in einer Bar im Bahnhofsviertel im tschechischen Liberec nahe der Grenze zu Sachsen sind 15 Menschen verletzt worden, davon sieben schwer. Sie wurden mit Verbrennungen oder Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Agentur CTK am Dienstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach einem Bericht der Zeitung „MF Dnes“ soll ein Besucher der Bar nach einem Streit mit der Bedienung den Brand gelegt haben. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hinweise und schrieb einen Mann zur Fahndung aus. Zeugen hätten ihn in der Nähe der Bar mit einem weißen Plastikcontainer gesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Gemeingefährdung in einem besonders schweren Fall. Dessen macht sich strafbar, wer eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen herbeiführt.

Liberec (Reichenberg) ist rund 25 Kilometer von der sächsischen Grenzstadt Zittau entfernt. Die Universitätsstadt hat rund 107.000 Einwohner.