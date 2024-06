Chemnitz - Bei einem Feuer an einem Lastwagen in Chemnitz ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Untersuchungen der Kriminalpolizei zufolge zündeten Unbekannte das Fahrzeug am frühen Montagmorgen an. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem zunächst nur die Sattelzugmaschine des geparkten Lkw Feuer gefangen hatte, gingen die Flammen auf den Sattelauflieger über. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen.